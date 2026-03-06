Müll gesammelt: Unermüdlich waren die Kinder der katholischen Kita St. Joseph am Freitagmorgen rund um ihren Standort an der Josephskirche und ihre „Waldwichtel“-Gruppe im Grünen unterwegs. Sie beteiligten sich – wie 17 weitere Kitas und 14 Schulen aus Speyer mit insgesamt rund 2500 jungen Leuten – an der ersten Runde des diesjährigen Dreck-weg-Tags. Am Samstag sind nochmals mehr als 50 Vereine, Privatinitiativen und Parteien unterwegs, um die Stadt und ihre Umgebung von wildem Müll zu befreien. Bei der Kita St. Joseph machte der Großteil der 128 Kinder mit – völlig freiwillig, wie der stellvertretende Leiter Simon Köpper betont. „Kein Kind wird dazu gezwungen, aber es ist vielen selbst ein Anliegen“, berichtet er. Nicht nur am Dreck-weg-Tag, sondern ganzjährig falle den Zwei- bis Sechsjährigen negativ auf, wie viel Weggeworfenes sich alleine rund um ihren Kita-Standort immer wieder findet. „Dafür wird mit der Aktion ein Bewusstsein geschaffen“, so Köpper, der sich am Freitag zusammen mit den Kindern auch über den Besuch der städtischen Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) beim Dreck-weg-Einsatz freute.