Unter anderem mit Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose spielt der Verein zur Förderung der beruflichen Bildung (VFBB) eine wichtige Rolle in Speyer. Wie er das in der Pandemie schafft, sagt sein Vorsitzender Reinhard Reibsch in der Reihe „Verein(t) durch die Krise“.

Herr Reibsch, wie hat sich die Vereinstätigkeit geändert – was kann angeboten werden, was musste wegfallen?

Der VFBB ist ein Verein, dessen Ziel die Förderung