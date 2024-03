Die Closwegbrücke in Speyer-Süd ist am Freitagnachmittag freigegeben worden.

15.10 Uhr war es am Freitagnachmittag, als die Absperrungen weggeräumt wurden und zuerst Radler, dann Fußgänger und bald auch erste Autos die neue Closwegbrücke nutzten. Später herrschte reger Betrieb. Manche Fahrer wendeten sogar und überquerten die B39 gleich noch in der Gegenrichtung. Fast ein Jahr lang war die wichtige Verbindung von der Kernstadt in den Vogelgesang weggefallen, weil die Brücke neugebaut werden musste.

Das alte Bauwerk aus dem Jahr 1966 war Ende April 2023 abgerissen worden. Seither lief das Zwei-Millionen-Euro-Projekt, das teils auch Sperrungen auf der Bundesstraße unter der Brücke erforderte. „Abnahme erfolgreich“, vermeldete auf Anfrage Boris Egem, stellvertretender Leiter des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer. Am Freitagmorgen und -mittag hatten noch Restarbeiten und die Endreinigung der neuen Straße angestanden. Was nun noch komme, sei nicht mehr mit Vollsperrungen verbunden, so Egem: „Im Nachgang müssen noch ein paar wenige Schadstellen in der Geländer-Beschichtung ausgebessert werden, ein Termin hierfür steht aber noch nicht fest.“