Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mancher Tourist traut sich wieder das Reisen zu. Das macht sich auch in Speyer bemerkbar. Selbst Gäste aus dem Ausland zeigen sich wieder. Dennoch sehen die Verantwortlichen an den beliebten Ausflugszielen noch nicht den gleichen Zulauf wie vor dem Lockdown. Die Stadtführungen starten am 24. Juni wieder.

Es bietet sich dieses Jahr an, die Ecken in Deutschland zu erkunden, an denen man noch nicht war. Das wissen auch Christine und Alexander Heider aus dem bayerischen Pfaffenhofen – zwischen Ingolstadt