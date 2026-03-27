Die Sportszene in Speyer ist außergewöhnlich vielfältig. Das Bemühen um Fördergelder tobt.

Der Tennisclub Weiss-Rot Speyer macht es richtig, in Steine statt in Beine zu investieren. Der Vorstand unter Präsident Markus Lohscheidt wirft nach einem ersten gescheiterten Versuch, eine Traglufthalle zu errichten und Plätze wettertüchtig umzurüsten, nicht die Flinte ins Korn. Er lernt, denkt um, modifiziert das Finanzierungsmodell, baut im wahrsten Wortsinn auf öffentliche Fördergelder.

Der Verein aus der Provinz setzt auf ein Alleinstellungsmerkmal in der näheren Umgebung, verhilft seiner riesigen Jugendabteilung im Herzen der Stadt eine Möglichkeit, bei Wind und Wetter zu spielen, auch in den Abendstunden. Parallel bietet er seinen Zuschauern Spitzensport, derzeit durch die Oberligadamen, ohne zum ganz großen Schlag auszuholen, vielmehr, um die eigenen Talente ans hohe Niveau heranzuführen.

Doch Fördergelder sind begehrt, gerade in der Domstadt mit seiner so vielfältigen Sportszene mit grandioser Jugendarbeit und tollen Anlagen, die in Schuss gehalten wollen, ob bei Gewichthebern, Hockeyern, Ruderern, Fußballern undundund.