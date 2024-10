Die Planung für eine Aufwertung des Bahnhofumfelds überzeugt auch im zweiten Anlauf nicht.

Mit den vor zwei Jahren vorgelegten Plänen, für die ein Ingenieurbüro relativ frei agieren durfte, waren Politiker und Anwohner unzufrieden. Jetzt legt die Stadt Änderungen vor, auf deren Basis weitergeplant werden soll. Sie enthalten entscheidende Schwächen wie die Positionierung des Taxistands.

Dass sich für die Mietdroschken kein idealer Platz findet, hat natürlich mit der insgesamt beengten Situation an der Bahnhofstraße zu tun. Die Verantwortlichen sollten sich aber sehr genau überlegen, ob sie wirklich den Taxi- und Bus-Einstieg vom Vorplatz verbannen wollen: Genau das sind nämlich die wichtigsten Funktionen einer solchen Fläche. Mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität dort – Ziele des Umbaus – wären zwar schön, aber gemütliches Relaxen wird in diesem verkehrsumtosten Bereich ohnehin nie dominieren. Und bei der Sicherheit als weiterem Ziel hilft es wenig, an der einen Stelle einen Zugewinn zu haben, ein paar Meter nördlich aber einzubüßen.