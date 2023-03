Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verkehrsverein Speyer hat Dieter Wenger zum Ehrenmitglied ernannt. Das war in diesem Jahr ein Anlass zum Feiern für den 81-jährigen Speyerer. Der nächste ist der Start in die Fasnachtskampagne am heutigen 11. November. Der ist und bleibt Corona zum Trotz für den durch seine Motivwagen für die Mainzer Fasnacht bekannt gewordenen Wenger ein besonderer Tag.

Wenn es einen Umzug oder ein Alternativprogramm in Mainz gibt, wird das, was Wenger geschaffen hat, wieder in halb Deutschland belacht werden können. Denn der Speyerer ist der Künstler,