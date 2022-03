Was läuft hinter den Kulissen der RHEINPFALZ? Darüber informieren Mitglieder der Lokalredaktion in dieser Kolumne. Heute: Der Sport in einer besonderen Phase.

„Ich bin der mit den drei Fußball-Oberligisten auf fünf Kilometer“: So habe ich mich mal beim Treffen der RHEINPFALZ-Sportredakteure in der Sportschule Edenkoben den Verbandsfunktionären vorgestellt. Was bei denen anerkennendes Kopfnicken hervorrief, verursachte bei den Kollegen aus Frankenthal oder Grünstadt fast blanken Neid.

Wie gerne hätten sie zumindest einen Oberligisten. Denn sie wissen: Das macht Spaß, das ist Erfüllung im Job und Amateursport auf höchstem Niveau. Schließlich berichtet die „Speyerer Rundschau“ hier über den Kampf um die Nummer 3 und vielleicht – falls der FK Pirmasens absteigt – schon bald die Nummer 2 im Pfälzer Fußball hinter dem 1. FC Kaiserslautern. Und es bringt eine andere Arbeitsweise als das übliche 10 bis 19 Uhr mit sich. Die Oberliga stößt normalerweise noch am guten, alten Samstag, 15.30 Uhr, an. Doch längst erkennt das Trio aus der Region lukrative Termine wie den Montag- oder Freitagabend, um sich aus dem Weg zu gehen und sich nicht die Zuschauer wegzunehmen. Natürlich geht der Bericht dazu vor Mitternacht online und erscheint am nächsten Morgen auf Papier.

Englische Wochen

Hinzu kommen englische Wochen, Vorbereitungspartien und der Pokal. Drei Oberligisten, das bedeutete zuletzt auch ein nervöses Umfeld mit gefühlt kompletten personellen Neuanfang zu Saisonbeginn und mehreren Trainerwechseln bei FC Speyer 09 sowie TuS Mechtersheim. Dagegen geht’s beim FV Dudenhofen ruhig zu. Alle drei Teams starten jetzt in die besondere Phase der wegen der Pandemie in Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilten Liga.

Diese drei Fünftligisten, das heißt Kader zu jeweils gut 20 Kickern. Die verlängern ihre Verträge, die wechseln, die kommen. „Namen sind Nachrichten“, die alte Journalistenregel gilt teilweise noch immer, nur dass die Namen und Nachrichten heute neben dem gedruckten Produkt auch im Online-Ticker der Lokalredaktion und in den sozialen Medien erscheinen. Dafür sorgen die Menschen in der Redaktion.

Konkurrenz an der Bande

Dabei steht die Oberliga-Berichterstattung in großer Konkurrenz in der Sportstadt Speyer mit seit Jahren zehn Bundesligisten im Basketball, Judo, Gewichtheben, Schach und ja, wieder Fußball mit Speyers B-Juniorinnen. Nicht zu vergessen: Handballer mit riesigen Jugendabteilungen, Volleyball-Spitzenteams, Rock’n’Roll-Weltklasse und zehn Olympiateilnehmer in Peking …

Womöglich gibt’s ab der nächsten Saison nur noch zwei Fußball-Oberligisten: Der FC Speyer kämpft. Die Kollegen wissen, was die Begleitung eines Verbandsligisten bedeutet.

Zur Person

Martin Erbacher (53) kümmert sich seit 1999 um den Lokalsport in der Speyerer Rundschau der RHEINPFALZ.