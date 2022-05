Ein großes Herz hat Claudio Cantali, der „Spiderman“ aus Speyer. „Spiderman – ein Herz für Kinder“ hat er seine Aktion genannt, mit der er seit acht Jahren „kranke kleine Helden“ besucht, wie er es nennt. Dafür schlüpft er in ein hautenges Kostüm der Superhelden-Spinne und zaubert ein Lächeln nicht nur in die Augen der kranken Kinder. Auch für eine breitere Zielgruppe ist er schon aufgetreten und informiert darüber regelmäßig in den sozialen Netzwerken. Jetzt gibt’s eine Neuerung, die seiner Herzenssache zusätzlichen Schwung verleihen soll: In dieser Woche ist das neue, maßgefertigte Kostüm aus den USA eingetroffen, in dem er seine nächsten Auftritte absolvieren will. 500 US-Dollar habe es gekostet, so Cantali.

Der alte Anzug habe nach drei Jahren kleinere Schäden aufgewiesen, sei aber nun bei der Schneiderin, um als Ersatz dienen zu können. Er habe eine Prämie, die er als „Herzensmensch“ beim Radiosender „Die neue Welle“ gewonnen habe, zum Teil für die Neuanschaffung verwendet. Zum Einsatz kommen soll diese in den nächsten Wochen mehrfach: am 5. Juni bei einem Rundflug mit vier kranken Kindern ab dem Segelfluggelände Dannstadt, am 12. Juni bei einem Fantreffen in St. Leon, am 26. Juni bei einem Waldfest in Mutterstadt und schließlich bei der wichtigsten Veranstaltung für jeden Speyerer: dem Brezelfestumzug am 10. Juli. Er werde erstmals dabei sein und dürfe in seinem zum „Spiderman-Mobil“ umgestalteten Auto fahren, so Cantali mit Dank an Veranstalter Verkehrsverein.