Stefan „Hering“ Cerin aus Speyer ist Schlagzeuger, Dienstleister, Lehrer Hochzeits-DJ, Genresammler und Unterhaltungsmusiker für alle Gelegenheiten. Am 26. April „&:Morgen ist er im Live-Stream zu hören. Er hat viele Pläne und Träume. „Man hört in sich hinein.“ Stefan „Hering“ Cerin hat sich notgedrungen in der Krise eingerichtet. Den März habe er finanziell noch ganz gut überstanden, sagt der Künstler und Lehrer an der städtischen Musikschule. Job und Privat-Schlagzeugunterricht deckten seine Unkosten einigermaßen. Cerin ist Vater von vier Kindern.

„Hering“: Der Name hat viele Gesichter. Dahinter verbirgt sich der Schlagzeuger, Dienstleister, Lehrer Hochzeits-DJ, Genresammler und Unterhaltungsmusiker für alle Gelegenheiten und Interessen. Jedes Konzert ist einzigartig, kein Ensemble gleicht dem anderen. Den 52-Jährigen hat Musik seit frühester Kindheit angezogen. An der Jazz- und Rockschule Freiburg hat er Schlagzeug studiert.

Cerin ist mit „Jimi Hering Experience“, „Duo Radikal“ normal und XL, „Jazz für Kinder“, „Blassportgruppe“, „Weinblech“, „Kaisertafeltrio“, „Rumble Jam“ oder „Brezelbu Boogaloo“ unterwegs, passt die Band dem Anlass an und spielt mit anerkannten Musikern aus Stadt und Region. Hering ist Unterhalter im besten Sinne.

Große Solidarität

Im „Trio Drei Zwoo Eins“ zeigt er das am Sonntag, 26. April, in der Stadthalle. Das „Speyer.Kultur.Support.“-Konzert ohne Publikum mit Cerin, Michael Beutelspacher und TC Debus wird im Internet übertragen, die Künstler erhalten Gage von der Stadt.

Coronazeiten zwingen Cerin zwar in den künstlerischen Bühnen-Stillstand, aber zum Üben auf seinem Instrument findet er laut eigenem Bekunden mehr Zeit als jemals zuvor. In seinem Probenraum bleibt es deshalb an keinem Tag still.

Noch habe keiner seiner Schüler gekündigt, sagt der Optimist dankbar. Eine seiner Privatkundinnen habe ihn als Musiker für ihre Geburtstagsparty gebucht. „Das Geld hat sie vorgeschossen, die Party will sie nachholen.“ Auch die Solidarität von Familie und Freunden sei groß, betont Cerin.

Den analogen Unterricht habe er auf digital umgestellt. „Mit den meisten Schülern geht das gut“, berichtet er. Einigen Eltern fehlten die technischen Voraussetzungen dafür. Für diese Schüler will Cerin Versäumtes nach Corona beispielsweise in Wochenend-Workshops auffangen. „Online sollte auch in Zukunft möglich werden“, fordert er mehr städtisches digitales Engagement. „Es geht, wenn man will.“ Gleichzeitig warnt Cerin vor dem Internet als „Zeitkiller“.

Resignation ist für „Hering“ keine Option, auch wenn ihn Covid-19 beruflich gerade in die finanzielle Katastrophe führt. „Das Jahr lief echt gut an“, sagt er voller Wehmut. Dennoch fühlt er sich zu Hause bei Frau und Kindern gut aufgehoben. „Ich bin nicht alleine, meine Eltern leben in Speyer, für den Nachwuchs muss die Schule von daheim aus weiterlaufen“, zählt er Aktivitäten auf, für die er das Haus nicht verlassen muss.

Schätzt die Lage realistisch ein

„Im Moment kann ich noch gut damit umgehen“, sagt Cerin. Langfristig jedoch sieht er Probleme für seine künstlerische Laufbahn auf sich zukommen. Aber auch ganz neue Gedanken treiben ihn um. Zum Beispiel, ob er künftig noch für einen Auftritt mit dem Auto von Speyer nach Hamburg fahren soll. „Das ist weder für mich noch fürs Klima gut.“

Cerin ist gespannt, wie die Welt nach der Krise aussieht. Vor allem die kulturelle. „Viele haben viel investiert und jetzt schon keine Zukunft mehr.“

Er hofft, dass er einigermaßen ungeschoren davonkommt. „Eine Garantie dafür gibt es nicht“, schätzt er die Lage realistisch ein. Firmen, die ihn mit einer seiner zahlreichen Band-Formationen für Feiern gebucht haben, müssten in diesem Bereich sicher kürzer treten. „Materielle Einbrüche wird es für jeden geben“, meint Cerin. „Bisher ging es uns allen einfach gut genug, um Gedanken an eine mögliche instabile Zukunft zu verdrängen“, erklärt er viel Bequemlichkeit und falsch verstandene Sicherheit.

„Wir werden da sein“

Auch wenn es an Auftritten, Veranstaltungen und Buchungen schmerzhaft fehlt: Der Künstler lässt sich davon nicht in die Knie zwingen. Pläne und Träume machen keine Pause im Hause Cerin. Mit „Rumble Jam“ möchte er dem Jazz weiterhin ein Forum bieten und eine Spielstätte für die gemeinsam mit Ricardo Espinosa im Mutterstadter Team „Drum Olé“ entwickelte interaktive Dinner-Trommelshow „Eat to the Beat“ finden. Beim „Eat-Berlin“-Festival in der Hauptstadt hat er damit gerade für Aufsehen gesorgt.

„Herings“ Kreativität ist grenzenlos, auch wenn das Virus seinen Bühnenauftritten eine unfreiwillige Auszeit verordnet. „Das Leben danach wird anders aussehen“, sagt er. Ob es kulturell besser wird, wagt Cerin zu bezweifeln. „Aber wir werden da sein“: Davon lässt sich der Vollblut-Musiker nicht abbringen.

Termin

Eine Stunde „Pfalz, Blues, Schlager, Jazz“ mit dem „Trio Drei Zwoo Eins“ wird als Konzert ohne Publikum am Sonntag, 26. April, um 18 Uhr als Live-Stream übertragen. Zu sehen ist die Übertragung auf YouTube unter okspeyer.de oder okspeyer.de/streams.html sowie auf der Facebook-Seite Speyer.Kultur. Im Offenen Kanal Speyer im Kabel-TV gibt es eine Aufzeichnung am Dienstag um 21 Uhr.