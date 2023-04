Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner pfälzischen Heimat in Speyer ist er fast vergessen – in der bayerischen Hauptstadt München war er der am längsten amtierende Bürgermeister und erste Oberbürgermeister in der Geschichte der Stadt: Wilhelm Georg von Borscht, der am 3. April 1857 in Speyer geboren wurde und nach seinem Tod am 30. Juli 1943 auf dem Münchener Waldfriedhof ein Ehrengrab erhielt. Borscht hat in seiner 26-jährigen Amtszeit von 1893 bis 1919 als Verwaltungschef im weißblauen Zentrum Geschichte geschrieben.

Wilhelm Georg von Borscht, der spätere Ehrenbürger von München, wurde in Speyer als Sohn eines Gymnasial-Professors geboren. Nach dem Jura-Studium in Würzburg