Die TuS Mechtersheim steht kurz vor der Meisterschaft. Mit einem Sieg gegen Viktoria Herxheim wäre fast schon alles klar. Was der Trainer über einen Neuzugang denkt.

Der Sekt steht schon kalt. Nach dem 2:1-Erfolg beim TB Jahn Zeiskam steht der TuS Mechtersheim kurz vor der Meisterschaft in der Fußball-Verbandsliga. Damit das Schaumweingetränk spätestens am ersten Mai-Wochenende auch reichlich Genuss verströmen kann, soll am Freitagabend ein Sieg im Derby gegen den SV Viktoria Herxheim her (Anstoß: 19.15 Uhr).

Zehn Punkte beträgt das Polster auf den ersten Verfolger. Das könnte am Wochenende, wegen des direkten Duells der beiden Verfolger, auf maximal zwölf ausgebaut werden - bei dann noch vier ausstehenden Partien.

Fuß weiter auf Gaspedal

TuS-Trainer Nauwid Amiri sieht trotz der komfortablen Situation keinerlei Gründe, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. „Wir nehmen Spiel und Gegner sehr ernst, werden 100 Prozent geben. So lange die Meisterschaft nicht fix ist, gibt es für mich auch keine Veranlassung, um Reservisten zu belohnen. Dafür haben wir nach Marienborn noch drei Spiele“, stellt er mit Blick auch auf die kommende Woche klar. „Ich bin mir sicher, dass wir die beiden anstehenden Spiele auch gewinnen werden.“

Amiri kann seine Bestbesetzung auflaufen lassen. Aufgrund des hohen Konkurrenzkampfes seien ein, maximal zwei Änderungen in der Startelf möglich.

Keine Laufkundschaft

Herxheim, das im Pokal mit 2:0 und im Hinspiel mit 3:1 bezwungen wurde, aber zuletzt vier Siege in Serie feierte, werde wohl defensiv agieren, sei aber keine Laufkundschaft, so der Trainer weiter. Die Südpfälzer können als Tabellensiebter befreit aufspielen. Amiri verspricht sich aus dieser Konstellation ein interessantes Derby mit vielen Zuschauern, denen er ein attraktives Spiel bieten wolle: „Wir wollen den Sieg mit aller Kraft.“

Sensationstransfer

Und der Coach freut sich über Neuzugang Etienne Portmann, der, wie berichtet, als Unterschiedsspieler mit Vergangenheit beim 1. FC Kaiserslautern II von Regionalligist Schott Mainz kommt. „Er hatte Angebote unter anderem aus Karbach, Worms und vom VfR Mannheim. Er hat sich für uns entschieden, weil er hier die Wertschätzung bekommt und aus seiner Komfortzone raus wollte. Hier hat er gespürt, wie ehrgeizig Trainer, Mannschaft und Verein sind, was ihn überzeugt hat.“ Amiri vergleicht den Transfer des kreativen Offensivspielers, der in dieser Saison für Schott Mainz ein Tor erzielt und sieben Vorlagen gegeben hat, mit dem von Nico Pantano vergangenes Jahr: „Ein Sensationstransfer, der unser Spiel nochmal auf ein anderes Level hebt.“ Und das Beispiel Pantano belege, dass so etwas bei TuS auch funktioniere. Aber wohin mit all der Qualität im Offensivbereich? „Er wird die Position von Aleksandar Biedermann einnehmen, der wahrscheinlich aufhören wird, und ist ausdrücklich kein Ersatz für die Achter Pantano und Marcel Bormeth. Ich sehe ihn als Freigeist, der um den Stürmer herum frei agieren kann“, begründet Amiri den Transfer, mit dem der TuS-Chefcoach in der Oberliga in der kommenden Spielzeit „eine gute Rolle“ spielen will.