Der Sommertagszug in Speyer ist traditionell ein großes Volksfest. Corona-bedingt ist er in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. In diesem Jahr wird der Neuanfang gewagt: Am Sonntag, 27. März , 14 Uhr, soll er endlich wieder stattfinden können. Organisatorin Esther Wedekind-Razvi kündigt Unterschiede im Vergleich zu früheren Auflagen an.

Auf dem Baubetriebshof in der Heinkelstraße in Speyer lässt sich schon von Weitem ein großes Gerüst mit einem weißen Schneemann in der Mitte erkennen. Diesen wird dasselbe Schicksal ereilen wie seine Vorgänger: Er wird zum Abschluss des Sommertagszugs verbrannt. Aktuell befindet er sich allerdings noch im Bau. Seit 1946 veranstaltet der Verkehrsverein den Sommertagszug traditionell am Sonntag „Laetare“, dem vierten Fastensonntag, um den Winter zu vertreiben. Hingucker dabei ist jeweils der riesige Schneemann, der von Pferden durch die Maximilianstraße zur Klipfelsau gezogen wird.

In dieser Woche fehlten der Skulptur noch Hut, Besen und Gesicht. Nur die Konstruktion aus Holz mit weißer Verkleidung stand bereits. „In einer Woche wird er aber fertig sein. Dann muss er nur noch angehoben werden und die Unterseite wird verkleidet“, sagt Peter Gerlach, der Hauptzuständige für den Bau des Schneemanns. Normalerweise dauere die Herstellung etwa drei Wochen, doch dieser Schneemann stehe schon seit zwei Jahren auf dem Baubetriebshof, so Gerlach. „Es war schon alles geplant, als der Sommertagsumzug wegen Corona 2020 abgesagt werden musste“, erklärt Esther Wedekind-Razvi, die seit zwölf Jahren den Sommertagszug für den Verkehrsverein organisiert.

Am 27. März geht es los

Dieses Jahr soll der Schneemann endlich zum Einsatz kommen. Am 27. März stellen sich die Umzugsteilnehmer um 14 Uhr in der Nähe des Altpörtels auf. Das Rahmenprogramm werde etwas kleiner als in früheren Jahren ausfallen. „Es ist wirklich toll, dass die Stadt den Sommertagszug dieses Jahr genehmigt hat, obwohl alles sehr kurzfristig war“, so Wedekind-Razvi. Üblicherweise beginne sie mit den Planungen im Dezember, aber dieses Jahr sei die Zusage erst im Februar gekommen. „Wir mussten sehr improvisieren. Eigentlich hat immer eine Tanzgruppe vom TSV etwas aufgeführt, aber die Kinder hatten leider nicht genug Zeit, um die Choreographie einzuüben.“ Auch die Flötengruppe der Musikschule Speyer fehle. Stattdessen werde der Chor der Klosterschule St. Magdalena singen.

Vor der Pandemie konnte beim Sommertagszug mit rund 10.000 Besuchern gerechnet werden, voraussichtlich werden es in diesem Jahr etwas weniger sein. Etliche Kitas seien wegen ihrer internen Corona-Regeln nicht dabei. Von den sechs Grundschulen in der Stadt werden laut Wedekind-Razvi fünf vor Ort sein.

Ein Stück Normalität

Die langjährige Organisatorin betont, dass mit dem Sommertagsumzug wieder ein Stückchen Normalität einkehrt: „Ich freue mich, wenn unser Sommertagszug stattfinden kann, da unsere Kinder in den letzten beiden Jahren viele Einschränkungen hinnehmen mussten, um andere zu schützen, und sich immer solidarisch gezeigt haben. Sie haben es verdient, einfach mal wieder einen schönen und unbeschwerten Tag erleben zu dürfen“, so Wedekind-Razvi. Alle interessierten Familien aus Speyer und dem Umland sind willkommen. Mit den aktuell geltenden Corona-Regeln werde auf die Sicherheit geachtet.

Um sich solidarisch mit der Ukraine zu zeigen, haben sich Aktive etwas Besonderes ausgedacht. Wedekind-Razvi: „Dass neben Blümchen und Schmetterlingen in diesem Jahr auch Friedenstauben mitlaufen, finde ich eine wunderschöne Geste, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und hier eine Brücke zu schlagen, ohne den Kindern diesen Tag zu nehmen.“