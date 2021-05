Das Runde kann zur Zeit nichts ins Eckige. Der Fußball ruht und damit auch der Rasen auf den Spielfeldern. Eigentlich hätte er jetzt seine härteste Belastungsphase, aber er erinnert auf den Plätzen der Region an einen schönen Ausspruch Loriots.

„Aaach, ist das schööön... Ach, ist das schööön... Ach, ist der Rasen schön grün!“ Zugegeben, dieses Zitat stammt im Original nicht von einem Fußballplatz. Aber Loriot hat es Anfang der 1970er-Jahre mit seinem Zeichentrickfilm-Sketch „Auf der Rennbahn“ berühmt gemacht. Auch wenn das Original nicht von ihm, sondern bereits 1946 von dem Komiker Wilhelm Bendow und dem Schauspieler Franz-Otto Krüger auf eine Schellackplatte aufgenommen wurde.

Aber es bleibt die Begeisterung für das Grün, welches derzeit auch auf den Fußballplätzen in der Region sprießt. Denn noch nie, seit Fußball gespielt wird, hatte ein Fußballrasen im April die Möglichkeit, seinem Wachstumsdrang so ungehemmt nachzugeben. Weder während eines Trainings noch bei einem Ligaspiel wird er beansprucht. Dennoch haben die sogenannten Greenkeeper, also Rasenhüter, der Vereine viel zu tun.

Pause tut gut

„Dem Platz tut es richtig gut, dass jetzt Pause ist“, erklärt Norbert Gast, der beim Fußball-Oberligisten TuS Mechtersheim für den Rasen zuständig ist. Der werde nämlich nicht nur im Ligabetrieb, sondern auch beim Training stark beansprucht. „Es macht schon einen Unterschied, ob die Oberliga- oder die A-Klasse-Mannschaft darauf spielt“, weiß Gast. Im Mittelpunkt steht derzeit das Düngen und aufgrund der aufkommenden Trockenheit das Bewässern des Grüns an der Kirschenallee. „Ich habe auch Grassamen in den Fünf-Meter-Räumen ausgestreut“, kennt der Greenkeeper die Problemzonen. „Jetzt ist endlich genug Zeit, dass sie sich erholen.“ Sollte das nicht reichen, werden Rasenstücke eingesetzt.

Sein Pendant Ralf Dattke beim FV Dudenhofen hat mit anderen Problemen zu kämpfen: „Erst war die Pumpe der Beregnungsanlage defekt. Nach der Reparatur hat es die Steuerung erwischt.“ Am schönsten sei der Rasen 2018 gewesen, erinnert sich der FVD-Ehrenamtliche. Dieses Jahr werde es noch etwas dauern, bis das Grün wieder gleichmäßig wachse. Vor allem deswegen, weil der Aufsatz zum Düngen ebenfalls einen Defekt habe und Dattke deshalb die Arbeit mit der Hand erledigen müsse. Dennoch sieht er den Rasen an der Iggelheimer Straße auf einem guten Weg. „Die Belastung aufgrund des Trainings- und Spielbetriebs ist normalerweise hoch“, teilt er mit. Sein Fazit: „Er könnte etwa besser aussehen.“

Während bei den Oberligisten sich mehrere Ehrenamtliche die Arbeit auf dem Grün teilen, übernimmt die Stadt Speyer die Rasenpflege auf den Plätzen des FC Speyer 09, wie Jugendkoordinator Sebastian Ebeling mitteilt. „Unser Rasen ruht seit Oktober, seit der Qualifikation für den Cordial Cup“, informiert er. Der Verbandsligist verfügt über einen Kunstrasenplatz direkt daneben und weiteren Trainingsplätzen mit Kunstgrün. Auch er sieht noch etwas floralen Nachholbedarf gerade rund um das Tor. Aber auch er weiß, dass noch viel Zeit vergehen wird, bis wieder auf den Plätzen der Ball rollt. Vielleicht stellt dann einer der Besucher zufrieden fest, wie „schön grün“ das Fußballfeld sich dann präsentiert …