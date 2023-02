Der Posaunenchor der Gesamtkirchengemeinde Speyer hat ein neues Domizil im Martin-Luther-King-Haus bei der Gedächtniskirche bezogen.

Seit 2023 Jahr weht in der Gedächtniskirche Speyer frischer „Bläser“-Wind. Der seit 45 Jahre bestehende Posaunenchor der Gesamtkirchengemeinde Speyer mit derzeit etwa 20 Bläsern und dem Chorleiter Philipp Neidig ist umgezogen. Er hat ab Januar 2023 sein Domizil im Martin-Luther-King-Haus.

Choräle alter und neuer Lieder, Bach, Blues, Spirituals, Filmmusik stehen unter mit dem musikalischen Auftrag „Lobt Gott im Schalle der Posaunen“.

Die Musik, Gemeinschaft und Glaube als harmonischer Dreiklang bilden die Grundlage. Wöchentliche Proben, Begleitung von Gottesdiensten, Benefiz-Einsätze, Auftritte in diakonischen Einrichtungen, Konzerte undsoweiter bilden Schwerpunkte, verstanden als Dienst an Gott und den Menschen. Beim letzten Benefiz-Einsatz, „Weihnachtsklänge in der Fußgängerzone 2022“, erspielte der Posaunenchor innerhalb einer knappen Stunde bei Eiseskälte rund tausend Euro für die „MahlZeit“ ein.

Chorleiter Neidig bildet Jungbläserinnen und Jungbläser, egal welchen Alters, kostenlos aus. Es ist möglich, in die Probe reinschnuppern, neugierig sein, nachfragen, den Mut haben, etwas Neues zu lernen, damit der frische Bläserwind noch fetziger und freudiger wehen kann.

Info

Kontakt: Philipp Neidig, 07274 7001514, PhilippNeidig@gmx.de, http://www.posaunenchor-speyer.de. Die wöchentliche Chorprobe ist montags von 19 bis 21 Uhr.