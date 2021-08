Bei einer ökumenischen Aktion zur Orgel als Instrument des Jahres erklingt am Sonntag, 29. August, ein weltberühmtes Orgelstück von Bach mehr als 80-mal in der Pfalz und Saarpfalz – und zweimal auch in Speyer.

Die Orgel ist das Instrument des Jahres 2021. Um das zu feiern, veranstalten das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche (EKD) der Pfalz am Sonntag, 29. August, den „Tocca-Tag“. Wie die Bischöfliche Pressestelle und das Presse- und Öffentlichkeitsreferat der EKD mitteilen, wird mehr als 80-mal in der Pfalz und Saarpfalz das „bekannteste Orgelstück der Welt“ erklingen: Johann Sebastian Bachs „Toccata und Fuge d-Moll“ BWV 565.

Weltberühmter Mordent-Triller zu Beginn

„Schon der erste Ton mit seinem markanten Mordent-Triller steht für Orgelmusik schlechthin. Er assoziiert weltweit reflexartig ,die Toccata’ von Bach. Ein Effekt, der allenfalls mit der Wirkung der ersten vier Töne von Beethovens 5. Sinfonie zu vergleichen ist“, werden Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und Diözesankirchenmusikdirektor Manfred Degen in der Mitteilung zitiert. „Bachs Toccata ist allgegenwärtig in Filmen, in der Popmusik, in Computerspielen bis hin zu Klingeltönen fürs Handy“, heißt es weiter.

Am „Tocca-Tag“ wird die Toccata live und bei freiem Eintritt zu erleben sein. Mal eingebettet in die Liturgie eines Gottesdienstes, in ein Konzertprogramm, ganz für sich allein stehend oder in eine musikalische Andacht integriert: Die Toccata vermag vielfältig zu begeistern. Angeboten werden 31 Gottesdienste, 27 Kurzkonzerte, fünf große Orgelkonzerte, zwölf musikalische Andachten und sieben Matineen, so die Veranstalter.

Auf ältester Orgel hat schon Mozart gespielt

Die Aufführungsorte reichen von A wie Altenkirchen bis Z wie Zweibrücken und erstrecken sich von Kirchheimbolanden im Norden über Frankenthal-Ludwigshafen-Speyer im Osten, Bundenthal im Süden bis nach St. Ingbert im Westen. Die älteste am „Tocca-Tag“ erklingende Orgel ist die Stumm-Orgel von 1745 in der Paulskirche Kirchheimbolanden; auf ihr hat 1778 Wolfgang Amadeus Mozart gespielt. Das jüngste Instrument ist die erst drei Jahre alte Klais-Orgel in Blieskastel. Los geht es um 8.30 Uhr in Göllheim. Erst um 21 Uhr beginnt zum Abschluss das Konzert in Bellheim. Die Dauer der Veranstaltungen reiche von zehn bis 75 Minuten.

Neben der ursprünglichen Toccata-Version sollen ältere und neuere Bearbeitungen erklingen, etwa für Klavier in Kaiserslautern oder für Orgel und E-Gitarre, Orgel und Schlagzeug, die Kino-Orgelversion „Swinging Bach“ und die verjazzte „Blue Toccata“. In der Johanneskirche Pirmasens präsentiert der Orgelnachwuchs die Toccata ab 11.30 Uhr im Halbstundentakt als Toccata-Staffellauf, bevor ihr Lehrer, Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant, um 14.30 Uhr persönlich in die Tasten greifen wird.

Mal sportliche, mal geistliche Annäherung an Bach

Einige Veranstaltungen haben mehrere Stationen. In Ludwigshafen gibt es eine Toccata-Radtour. In Kaiserslautern gestalten Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst eine dreiteilige Veranstaltung „Wege zur Toccata – eine musikalisch-geistliche Annäherung“.

Speyer steuert zwei Beiträge zum „Tocca-Tag“ bei. Ab 17.30 Uhr gibt Domorganist Markus Eichenlaub ein 15-minütiges Konzert im Kaiserdom – in Verbindung mit der „Demoltokata“ von Jürgen Essl. Um 18 Uhr beginnt in der Gedächtniskirche eine musikalische Abendandacht mit Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger und Pfarrerin Christine Gölzer.

Im Netz

Weitere Angaben zu den Veranstaltungen gibt es unter www.toccatag.de