Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 47jährige norwegische Orgelvirtuose Magne H. Draagen hatte an der Kaiserdom-Orgel eine doppelte Premiere: Er spielte im durch Platzabstände bis hinten besetzten Dom erstmals in Speyer. Und er konzertierte zum ersten Mal öffentlich in seiner am Mittwoch angetretenen Position als Hauptorganist an der Hamburger Michaelis-Kirche.

Eine fürwahr nach Draagens Positionen in Stavanger, Oslo und Trondheim brillante Karriere, wie sie sein Speyerer Kollege Markus Eichenlaub bei der Begrüßung kurz umriss. Der norwegische