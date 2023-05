Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Otto Hördemann (65) ist neuer Vorsitzender beim HC Speyer. Martin Erbacher hat er erläutert, wie er den Verein modern aufstellen will und was er den deutschen Nationalmannschaften bei den Olympischen Spiele in Tokio zutraut.

Wie sind Sie als 65-Jähriger Vorsitzender geworden?

Es hat sich sonst keiner gemeldet. Ich bin seit über zehn Jahren im Verein, war zuletzt Sportwart. Ich kenne ihn also schon lange.