Mit 66 Jahren fängt Jörg Uhde noch mal ein Großprojekt an: Der Bergbau-Ingenieur leitet seit Jahresbeginn das Geothermie-Team bei den Stadtwerken Speyer (SWS).

Aufgewachsen ist Jörg Uhde in der Kleinstadt Bad Bentheim in Niedersachsen. Dort hat das Tiefbohr-Unternehmen KCA Deutag seinen Sitz. „Als Schüler habe ich in den Ferien bei der Firma