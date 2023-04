Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selten war es am Markttag auf dem Königsplatz so emotional: Für Detlef Neuendorf war der letzte Tag des Jahres 2022 gleichzeitig der letzte Arbeitstag in Speyer. Der gebürtige Berliner hat sein „Café Camino“ zugeklappt und bricht auf zu neuen Ufern: erst zurück in die Hauptstadt, dann nach Mecklenburg aufs Hausboot.

Wenn nicht jetzt, wann dann sollte er den Neustart wagen? Die Frage hat sich Detlef Neuendorf in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gestellt. In ein paar Monaten wird er