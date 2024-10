Speyer, Alter Stadtsaal: der 29. Kulturbeutel ist eröffnet. Am ersten Abend hieß es lachen gerne über sich und andere mit Luksan Wunder. Die Gruppe bot Comedy, Musik und Videos. Wer einen roten Faden finde, solle sich melden, so sagte zur Begrüßung Felix Römer. Am 5. Oktober gibt es um 20 Uhr „Schwester Cordula liebt Heimatromane“ im Alten Stadtsaal und morgen Figurentheater (siehe unten). Daneben ist am 5. Oktober um 15 Uhr Werkschau Talentschmiede und am 6. Oktober um 11 und 15 Uhr „Die Duftsammlerin“. Am 5. Oktober ab 10 Uhr ist in der Innenstadt eine Straßenaktion mit Oberon und Titania. Mehr zum Programm unter www.theater-speyer.de.