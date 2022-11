Was hat die Corona-Pandemie nicht alles unmöglich gemacht! Und somit war es eine besondere Rückkehr aufs Tanzparkett, die am Samstag beim dritten „Kaiserball“ des Gymnasiums am Kaiserdom möglich war. Die einzige Speyerer Schule, die ein solches gesellschaftliches Ereignis in der Stadthalle auf die Beine stellt, hatte nach den gelungenen Auflagen in den Jahren 2018 und 2019 zweimal pausieren müssen. Den Schilderungen von Direktor Hartmut Loos zufolge haben sich die Tanzbegeisterten entsprechend „ausgehungert“ gezeigt.

„Für die einen war es der erste Ball nach dem Abschlussball ihres Tanzkurses, für die anderen die erste Möglichkeit, nach der Corona-Pause ihre Tanzbegeisterung in einer Ballatmosphäre in Speyer auszuleben“, berichtet Loos. Die Twins-Band unter der Leitung von Thomas Röth habe für beide Zielgruppen den richtigen Ton gefunden. Eine leere Tanzfläche habe es bis zum Kehraus nicht gegeben. Für besondere Momente sorgten Auftritte von Rope Skippers aus Germersheim, von Elftklässlern der Schule mit einem Tanz zu „Cotton Eye Joe“ und Elftklässler Harny Rajamohan mit einer Bollywood-HipHop-Fusion.

Vierte Auflage geplant

Jetzt könne hoffentlich keine Krise mehr den Kaiserball stoppen, so der Schulleiter, der bereits die vierte Auflage für den November 2023 ankündigt. Klar ist ihm: Ohne die Vorbereitungsgruppe mit engagierten Schülern, Eltern und Lehrern, namentlich Aram Fraund, Annekathrin Götz, Nicole Wörner, Louisa Goldinger, Anna Müller, Kenny Nguyen, Magnus Tjiang, Niels Bruchelt, Christa Lehmann und dem Schulleiter selbst wäre das alles nicht möglich gewesen.