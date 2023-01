Die kommunale Impfstelle in Speyer ist seit dem 30. Dezember geschlossen, aber es soll auch weiterhin Möglichkeiten zum Corona-Schutz außerhalb von Arztpraxen und Apotheken geben. Das betonte der städtische Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann, der zwei Besuche des Landesimpfbusses in der Domstadt ankündigte: Am Montag, 23. Januar, und Donnerstag, 9. Februar, werde dieser jeweils von 10 bis 17 Uhr vor Ort sein. Geimpft werde im Kleinen Saal der Stadthalle. Die Stadt wäre laut Eymann an weiteren Besuchen interessiert und habe einen Termin für März schon angefragt. Dieser stehe aber noch nicht fest. Es sei auch unbekannt, ob der Impfbus über März hinaus unterwegs ist.