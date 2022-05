Zum abschließenden Oberliga-Heimspiel empfängt der FC Speyer 09 am Sonntag (16 Uhr) die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Beide Mannschaften trennen 24 Zähler.

Auf den ersten Blick scheint die Partie eine klare Sache für die Gäste zu sein. Doch die Mannschaft von FC 09-Trainer Uwe Gaßner hat in den vergangenen Spielen bewiesen, dass sie spielerisch mithalten kann und trotz des längst feststehenden Abstieges bereit ist, alles zu geben und so viele Punkte wie möglich einzufahren. Vielleicht gelingt ihr mit dem Rückenwind des 3:2-Erfolges bei BFV Hassia Bingen eine weitere Überraschung.

Bereits im Hinspiel ärgerte Speyer den FCK II bei der knappen 2:3-Niederlage durch einen Elfmeter in der Schlussphase ganz schön. Warum sollte dem FC 09 nun nicht ein Sieg gelingen? Dafür müssten aber Einsatzbereitschaft und Siegeswillen stimmen. Zudem: Für die Gäste ist die Saison ohne Abstiegssorgen praktisch gelaufen. Spielt der FCK dann nochmals mit vollem Einsatz?

Christoph Gass, Sportlicher Leiter beim FC 09 und Siegtorschütze in Bingen, blickt der letzten Heimpartie ebenfalls zuversichtlich entgegen: „Über den Sieg in Bingen haben wir uns alle riesig gefreut. Es hat einfach gut getan, mal wieder drei Auswärtspunkte zu holen.“ In Kaiserslautern habe das Team mit etwas Pech verloren. „Wir hätten auch dort durchaus etwas mitnehmen können, wenn wir unsere Chancen konsequent genutzt hätten“, erinnert sich Gass.

Der seit 2013 mit kurzer Unterbrechung für den FC 09 auflaufende 29-Jährige, der auch in der kommenden Saison wieder die Fußballstiefel schnürt, spekuliert und hofft auch ein wenig darauf, dass die U21 zusammen mit den Profis ausgiebig den Zweitliga-Aufstieg gefeiert hat und nicht mehr die allerletzte Konsequenz an den Tag legt.

Wie tritt der FCK auf?

Die Speyerer Auswahl gebe trotz des seit längerem feststehenden Abstieges auch im Training noch Gas und möchte sich im vorerst letzten Oberliga-Heimspiel ordentlich präsentieren. Gass: „Wir haben alle den sportlichen Ehrgeiz, den FCK, auch wenn es nur die zweite Garnitur ist, zu schlagen. Schließlich sind Siege gegen diesen großen Verein immer etwas ganz Besonderes. Zudem möchten wir unseren treuen Zuschauern zum Abschluss nochmals ein interessantes Spiel bieten und möglichst mit einem Sieg belohnen“, betont der Sportliche Leiter. Schließlich habe die Mannschaft in den meisten Begegnungen der Abstiegsrunde gezeigt, dass sie sich nicht hängen lässt und mit viel Einsatz und ihren technischen Fertigkeiten immer versucht hat zu punkten – auch wenn dies nicht ausnahmslos gelungen sei.