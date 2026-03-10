Viele Brutvögel im Land sitzen auf dem absteigenden Ast. Der Grauspecht ist besonders von dem Negativtrend betroffen. Im Speyerer Auwald gibt es ihn noch. Ein Ortstermin.

An einem sonnigen Morgen ist ein vielstimmiges Vogelkonzert im Auwald im Speyerer Süden im Gange. Christoph Kohler und Jürgen Walter vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erkennen binnen weniger Minuten die Stimmen verschiedener Arten: Singdrossel, Amsel, Buchfink, Kohl- und Blaumeise, um nur einige zu nennen. Die Ursachen für deren Vorkommen sind vielfältig. Bei den Meisen dürfte der „Wohnungsbau“ durch Spechte in alten Bäumen zur Präsenz der sogenannten Höhlenbrüter beitragen.

Welche Spechte in dem Wald leben, weiß kaum jemand besser als Kohler. „Seit 2021 nehme ich am Specht-Monitoring teil“, sagt der Speyerer. Für die Organisation des „Citizen-Science-Projekts“ in Rheinland-Pfalz ist Martin von Roeder vom Naturschutzverband GNOR zuständig. Bundesweit liegt die Projektkoordination beim Dachverband Deutscher Avifaunisten. Zweimal pro Brutsaison, die meist im Februar beginnt, hält Kohler im südlichen Auwald an neun Punkten Ausschau nach Spechten, wobei vier Arten für ihn von besonderem Interesse sind: Schwarz-, Grau-, Mittel- und Kleinspecht.

Landesweit ist der Grauspecht auf dem Rückzug

Besonders attraktiv für Spechte ist nach Kohlers Monitoring-Ergebnissen die Beobachtungsstelle auf der sogenannten Insel Horn mitten in der Einflugschneise des Flugplatzes. „Dort habe ich bei der ersten Zählung in diesem Jahr alle vier Arten festgestellt“, teilt er mit. „Ein Highlight war ein Grauspecht, der durch seine Rufe sehr deutlich gemacht hat, dass er das Revier für sich beansprucht und Konkurrenz nicht willkommen ist“, berichtet Kohler von der jüngsten Bestandsaufnahme vor wenigen Tagen.

Landesweit ist der Grauspecht jedoch auf dem Rückzug, wie die zu Jahresbeginn veröffentlichte neue Rote Liste der Brutvögel in Rheinland-Pfalz zeigt. Die Gefährdungsbeurteilung für das Vorkommen dieser Art hat sich demnach seit 2014, als sie noch auf der Vorwarnliste stand, bis 2025 deutlich verändert: Nun gilt der Grauspecht als stark gefährdet (Kategorie zwei). Sein Bestand soll nur noch ungefähr 750 bis 1300 Brutpaare umfassen. Zum Vergleich: Der Grünspecht, der ähnliche Lebensraumansprüche wie sein Verwandter hat, ist etwa zehnmal so häufig mit 7600 bis 12.000 Brutpaaren.

„Gute Voraussetzungen für Spechte“

„Wir können stolz darauf sein, dass wir den Grauspecht hier haben“, sagt Kohler. Diese Spechtart bevorzuge lichte Wälder, die eine größere Artenvielfalt besitzen als dunkle Waldgebiete. Laut einem Beitrag in der Fachzeitschrift „Charadrius“ ist die zunehmende Verdunkelung der deutschen Wälder eine mögliche Ursache für die Abnahme der Grauspechtpopulation. Ein weiterer möglicher Grund für den Negativtrend sei die Verdrängung durch den Grünspecht – was durch häufigere milde Winter verstärkt werde.

Der Hintergrund: Der Grauspecht gilt als winterhärter als sein etwas stärker grün gefärbter Verwandter, da er weniger stark auf Ameisen als Nahrung festgelegt ist. „Der Grauspecht frisst auch andere Insekten oder Spinnentiere, falls er nicht genügend Ameisen findet. Zu seiner Nahrung gehören zudem Beerenfrüchte und Sämereien – gerade im Winter“, teilt Jürgen Walter mit. Inzwischen sind er und sein BUND-Kollege bis in den zentralen Bereich der Insel Horn vorgedrungen. „Der lichte Wald und die lückige Bodenvegetation sind gute Voraussetzungen für Spechte“, so Kohler.

Im vergangenen Jahr hat der Speyerer an dieser Stelle jedoch nur eine Spechtart festgestellt. Bis dahin waren es dort meistens drei und nur einmal zwei Arten. „Wegen der Baumkronenkappungen für den Flugplatz haben sich die Spechte wahrscheinlich erst einmal rar gemacht“, vermutet Kohler. Rückblick: Wegen der Verlängerung der Start- und Landebahn des Flugplatzes 2010/11 wurden Pappeln gefällt und Bäume gekappt. Letzteres wurde 2023/24 wiederholt. Durch die Eingriffe seien die Spechte offenbar nur kurzzeitig aus diesem Bereich des Auwaldes vertrieben worden. Denn nach den Kappungen sei der Wald eben lichter und somit besser als Lebensraum für die Vogelfamilie geeignet, findet Christoph Kohler. „In einem naturnahen Wald gibt es dagegen nur vereinzelt Astbrüche und umgestürzte Bäume“, stellt er fest. In einem solchen „ganz geschlossenen Auwald“ sei die Artenanzahl insbesondere bei Vögeln und Spechten geringer.

Lichtere Bereiche als etwas Gutes erleben

Bisher gilt im Naturschutz oftmals der Grundsatz: „Die Natur muss es richten.“ Doch falls im jeweiligen Ökosystem wesentliche Elemente fehlen, werde das Potenzial an Artenvielfalt damit nicht ausgeschöpft, meint Kohler. Er verweist auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die unter anderem der Naturfilmer Jan Haft verbreitet: Früher hätten in Mitteleuropa große Pflanzenfresser weite Bereiche der Landschaft offen gehalten. In jenem Offenland sei die Artenvielfalt am höchsten gewesen. Doch heute fehlten nicht nur in den Wäldern entsprechende Weidetiere. „Lichtere Bereiche im Wald sollten als etwas Gutes erlebt werden“, findet Kohler.

Die Kronenkappung sei freilich kein nachahmenswerter Eingriff, um einen dichten Wald aufzulichten, so die beiden BUND-Mitglieder. „Die betroffenen Bäume werden dadurch geschädigt und irgendwann krank“, sagt Walter. Besser geeignet sei etwa eine punktuelle Auflichtung und die Pflanzung von Gruppen junger Eichen. „Das wurde im südlichen Auwald schon gemacht und passt gut zu den Zielen des Fauna-Flora-Habitats“, sagt Kohler. In besagtem Naturschutzgebiet, kurz FFH-Gebiet, liegt der gesamte Speyerer Auwald. Flächen im Eigentum der Stadt gelten als Naturwald. Hier soll der Forst nicht eingreifen.