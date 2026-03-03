Bei einer lokalen Sportlerwahl geht es auch um Mobilmachung und Werbung in eigener Sache

Experten, Familie, Freunde und Vereinskollegen haben bei der Befragung der RHEINPFALZ für Speyers Sportler des Jahres mit abgestimmt. Das Ergebnis fließt in die Entscheidung einer Fachjury aus Kommunalpolitik, Sportausschuss und Presse ein. Auch ihr gehören natürlich Vereinsmitglieder mit den entsprechenden Prioritäten an. Unser Ergebnis zeigte auch wieder, dass nicht nur der sportlich herausragendste Erfolg zählt, sondern auch Mobilmachung und Werbung in eigener Sache.