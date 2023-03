Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für den in Speyer aufgewachsenen Geiger und Hochschulprofessor Friedemann Eichhorn, der seit vielen Jahren regelmäßig in der Domstadt spielt, stehen in der kommenden Saison wieder wichtige Auftritte an. Und auch in Speyer spielt er wieder. Am 21. Mai wird er 50 Jahre alt.

Friedemann Eichhorn, in Münster geboren und in Speyer aufgewachsen, zählt zu den herausragenden deutschen Geigern seiner Generation. Seit vielen Jahren bereichert er das Kulturleben in der