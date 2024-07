Der FV Heiligenstein stieg auf die bitterste Art und Weise von der A- in die B-Klasse ab. Im Entscheidungsspiel fiel der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit. Nun will die Truppe wieder neu angreifen.

„Es war mehr als bitter, so abzusteigen. Bis zur 92. Minute waren wir verdient in der A-Klasse und dann dieser Aussetzer. Aber das Spiel war auch ein Spiegelbild der Saison. Individuelle Fehler, die zu unnötigen