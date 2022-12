Für den Leser, der nicht namentlich genannt werden möchte, ist das Parken zwischen Speyerlach- und Silbersee ein Reizthema. Bei seinem Redaktionsbesuch zeigt er Fotos, die er regelmäßig in der Binsfeldstraße schießt und auf denen aus seiner Sicht jedes Mal Parkvergehen zu sehen sind. Der Stadt wirft er vor, nichts dagegen zu unternehmen.

Es fängt an mit Verkehrsteilnehmern, die ständig entgegengesetzt der Fahrtrichtung parken, wie die Fotos belegen sollen. Die Politessen, die dort kontrollieren, habe er darauf hingewiesen. „Das interessiert die nicht“, meint er. Die Stadtverwaltung sieht das anders: „Grundsätzlich ist das Parken entgegen der Fahrtrichtung untersagt, was auch im Rahmen der Streifenfahrten kontrolliert wird“, antwortet Stadtsprecherin Annika Siebert auf RHEINPFALZ-Anfrage, ohne auf den Vorwurf einzugehen, die Politessen habe der Hinweis nicht interessiert. Stattdessen verweist Siebert auf die Möglichkeit „einer Privatanzeige, worauf der Beschwerdeführer auch hingewiesen wurde“.

Die Stadt weiß, um welchen Leser es sich handelt, denn er selbst hat seine Anliegen bereits bei der Verwaltung vorgetragen. Er behauptet: In der Straße gibt es außerdem einen Parkplatz, der dort gar nicht sein dürfte. An der Ecke Binsfeld/Wildentenweg sind Markierungen für genau einen Stellplatz. Etwas weiter davor ist eine Feuerwehrzufahrt. Der Leser glaubt: „So nah an einer Feuerwehrzufahrt darf gar kein Parkplatz sein.“ Er selbst sei darüber hinaus einmal fast angefahren worden, als er zu Fuß vom Wildentenweg auf die Binsfeldstraße getreten ist. Denn Autos müssten dem im Einmündungsbereich parkenden Fahrzeug ausweichen und könnten so leichter mit Verkehr des Wildentenwegs zusammenstoßen.

Stadt: Störende Stellplätze bereits entfernt

Laut Siebert hat die Stadt sich vor Ort umgeschaut: „Unter Einhaltung der in Paragraf 1 StVO geforderten allgemeinen Rücksichtnahme und der notwendigen Umschaupflicht im Straßenverkehr stellt diese Einmündungssituation keine Gefahr für den öffentlichen Verkehr dar.“ Auch für die Behauptung, die Feuerwehrzufahrt werde behindert, sieht die Stadt keine Grundlage. 2021 habe dort eine Probebefahrung sowie ein gemeinsamer Rundgang mit der Feuerwehr stattgefunden. Alle Stellplätze seien mit Blick auf Befahrbarkeit des Gebietes Binsfeld durch die Feuerwehr überprüft worden. Störende Stellplätze seien daraufhin entfernt worden. Die Stadt sieht also keinen Handlungsbedarf.