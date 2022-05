Die Infektionszahlen waren selten dauerhaft so hoch, die Regeln nie so locker. Das kann uns im Herbst auf die Füße fallen.

Uns steht der dritte Pandemie-Sommer bevor. Nie waren die Infektionszahlen wochenlang so hoch, nie waren die Regeln so locker. Das verdanken wir wohl der Omikron-Variante, die ansteckender ist in ihren Verläufen, aber offenbar auch weniger gefährlich. Aber auch denen, die sich haben impfen lassen, verdanken wir die Lockerungen. Sicher, die Impfung bietet nicht den starken Schutz vor einer Omikron-Infektion, wie erhofft. Ansteckungspotential und schwere Verläufe werden dennoch reduziert, je mehr Leute geimpft sind. Tobt das öffentliche Leben wieder, sollte jedem klar sein, dass Impfungen auch denen helfen, die seit mehr als zwei Jahren versuchen, im Gesundheits-, Pflege-, und Betreuungsbereich die Grundversorgung aufrecht zu erhalten. Natürlich hat Corona die Schwachstellen der teils fragilen Personaldecken – auf brutalste Art und Weise – offen gelegt. Kurzfristig wird diese Stellschraube aber nur über die Eindämmung von Corona justierbar sein. Das mit großzügigen Lockerungen geschaffene, fragile Kartenhaus eines halbwegs normalen öffentlichen Lebens kann mit der nächsten gefährlichen Mutante wieder zusammenbrechen. Dann zählt jede Impfung.