Achtung, dünnes Eis: Der damalige Oberbürgermeister Hansjörg Eger (CDU) hatte 2016 mit seiner Initiative für ein neues Stadtlogo Schiffbruch erlitten. Nachfolgerin Stefanie Seiler (SPD) will eine Reform in der Außendarstellung der Domstadt cleverer angehen. Entscheidend ist der Zusammenhang, in dem das Wörtchen „Logo“ vorkommt.

Nein, die Stadt Speyer soll natürlich kein neues Logo erhalten. Ausgeschrieben werden jetzt laut Mitteilung der Verwaltung die „Entwicklung und Umsetzung eines Corporate