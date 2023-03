Dann war da noch ein Rettungseinsatz der DLRG am Speyerer Jachtachthafen, den Anwohner und Schaulustige am Donnerstagnachmittag beobachten durften. Im Zusammenspiel mit dem Wasserzug der Feuerwehr holten Taucher eine größere Plastikkiste aus dem Fahrkanal. Diese war vermutlich bei einem Sturm in den vergangenen Monaten ins Hafenbecken gefallen. Für die Rettungsschwimmer eine der leichteren Übungen.