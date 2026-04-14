Erfreulicher Saisonabschluss für die dritte Mannschaft der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim. Besonders eine individuelle Auszeichnung lässt aufhorchen.

Die dritte Mannschaft der Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim konnte im letzten Saisonspiel der Bezirksliga gegen Caissa Jockgrim einen klaren 5,5:2,5 Sieg verbuchen. Die Gäste, die nur mit sieben Spielern angereist waren, leisteten lediglich in der Anfangsphase erfolgreich Widerstand. Nach einem Remis durch Richard Sommer (3) kamen die Hausherren durch Carl Hoffmann (6) und Clemens Sprenger (5) abermals zu einem Vorsprung, diesmal sogar von zwei Punkten. Ein verlorenes Spiel am siebten Brett brachte noch einmal Spannung, bevor Victoria Papp (2) und Yannick Malz (4) den Gesamterfolg sicherstellten. In der Bilanz beendete die SG III die Spielrunde mit zwei Erfolgen, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Mit sieben Mannschaftspunkten belegt sie in der Endtabelle Rang sieben.

Als erfolgreichste Speyerer Akteure agierten Sprenger mit 7,5 Punkten aus acht Einsätzen, Sommer (5/7) und Malz (4,5/7). Sprenger wurde aufgrund seiner famosen Leistung nicht nur als Brettmeister, sondern auch als bester Spieler der gesamten Liga geehrt.