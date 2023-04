Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Speyerer Richard Kuhn hat viele Hobbys, darunter die Fotografie. Vor allem liebt er den Motorsport, den er als Streckenposten aktiv begleitet. Martin Erbacher hat der in Laval Geborene verraten, welches Auto er fährt und wie seiner Ansicht nach die neuen Formel-1- sowie Rallye-Weltmeister heißen.

Herr Kuhn, welches Auto fahren Sie?

Ich fahre einen Renault Mégane dCI 160. Bei einem Motor mit 2,0 Liter-Hubraum und einem starken Drehmoment ist dieser Wagen angenehm zu fahren.