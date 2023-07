Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Messerstiche gegen eine Mutter und deren Tochter in der Wormser Landstraße werden einem 28-jährigen Afghanen vorgeworfen. Als im Strafverfahren am Landgericht Frankenthal in dieser Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit die 17-jährige Tochter befragt wurde, ging es auch um den Drogenkonsum des zeitweise mit diesem Opfer befreundeten Angeklagten.

Die Tat hatte sich im Oktober 2022 zugetragen. Der 28-Jährige soll die beiden Frauen dabei schwer verletzt haben. Als nun vor Gericht die Jugendliche aussagte, war die Öffentlichkeit wegen