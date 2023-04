Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit traditionell einem Tag Verspätung hat am Dienstag auch für rund 430 Erstklässler in Speyer die Schule begonnen. 20 von ihnen besuchen die private Klosterschule mit musikalischem Schwerpunkt. Die Feier zum Auftakt war kleiner und stiller als in den Vorjahren, die Freude der Kinder auf den neuen Lebensabschnitt aber unverändert. Eltern hoffen einen Fortbestand der neuen Normalität.

Der Schulhof ist in Klassenabschnitte eingeteilt, um Vermischungen zu verhindern. Jede Erstklässler-Familie besetzt ihre eigene Biergarnitur. Statt Kaffee und Kuchen gibt es Kaltgetränke