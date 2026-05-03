Erstaunliches war zuletzt an den Ortseingängen Römerbergs zu lesen. Wer zweimal hinschaute, merkte: Da kann etwas nicht stimmen.

Hängen die Werbeplakate für den Blutspendetermin des Roten Kreuzes noch seit Februar? Das fragte sich wohl der eine oder andere. Ach nein, das kann ja auch nicht sein, denn wann gab es denn das letzte Mal einen 30. Februar? Im letzten Schaltjahr 2024 hatte der Februar 29 Tage, ansonsten eigentlich immer 28 Tage.

Tatsächlich gab es im Jahr 1712 in Schweden einen 30. Februar wegen einer verspäteten Umstellung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender. Und jeder Kaufmann weiß, dass oft zur Vereinfachung von Zinsberechnungen bei Kreditgeschäften jeder Monat des Jahres mit 30 Tagen gerechnet wird, auch der Februar.

In der RHEINPFALZ war das richtige Datum für den Römerberger Blutspendetermin zu lesen: der 30. April ab 16.30 Uhr. Wenige Tage vorher wurde auch der Fehler auf den Plakaten bemerkt: Der Februar wurde mit einem dünnen, leider vom Auto aus nicht sichtbaren Stift gestrichen und durch den Monat April ersetzt. Die regelmäßigen Römerberger Blutspender haben sich von dem kleinen Missgeschick wohl ohnehin nicht verwirren lassen.