Vom 3. bis zum 13. Oktober öffnet sich der Vorhang im Alten Stadtsaal auf beiden Etagen zur 29. Auflage des Kleinkunstfestivals Kulturbeutel. Das vielfältige Programm reicht von Figurentheater und Schauspiel über Kabarett bis hin zu Tanz und Musik.

„Das Kulturbeutel-Festival ist seit Jahren fester Bestandteil unserer Stadt, das mit seinem spannenden Kulturprogramm Menschen jeden Alters begeistert“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die besondere Bedeutung und den Charme des Festivals. „Jedes Jahr bereichert das Kleinkunstfestival unsere Stadt mit einzigartigen künstlerischen Darbietungen, die sowohl Tradition als auch Innovation vereinen“, unterstreicht Bürgermeisterin Monika Kabs. Matthias Folz, Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Speyer, ergänzt: „Der Kulturbeutel ist in diesem Jahr wieder prall gefüllt und verspricht unvergessliche Kulturerlebnisse – für Kinder und Familien am Vor- und Nachmittag sowie für die „Großen“ im Abendprogramm.“

Das Comedy-Kollektiv Luksan Wunder greift in der Live-Show „WTFM 100, Null“ in die Wundertüte voller Sketche, Musik und Videos. „Schwester Cordula liebt Heimatromane“ bietet Groschenheftsatire vom Feinsten und der Sehnsucht nach dem italienischen „dolce far niente“ widmet sich die Musikalische Lesung „La Deutsche Vita“.

Viel für das junge Publikum

Theaterfans dürfen sich auf das Gastspiel „Prima Facie“ der Mainzer Kammerspiele und das Figurentheater „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ des Theatrium Steinau freuen. Das Theaterstück „Bürckel! – Frau Gauleiter steht ihren Mann“ setzt sich mit der Grauensherrschaft des pfälzischen Gauleiters Josef Bürckel auseinander.

Auch jungen Musik- und Theaterfreundinnen und -freunden wird einiges geboten: Die Gruppe „Larifari“ präsentiert handgemachte Musik für die ganze Familie und das Duisburger Kinder- und Jugendtheater KOM’MA hat das Stück „GRRRLS“ mit im Gepäck. Das Kinder- und Jugendtheater Speyer bringt seine Eigenproduktionen „Spring doch“, „Lucie segelt davon“, „Das Traumfresserchen“ und „Name: Sophie Scholl“ sowie die Koproduktionen „Ein König zu viel“ mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und „Die Duftsammlerin“ mit dem Ensemble Colourage auf die Bühne.

Werkschau Talentschmiede

Anfang Oktober macht das Elfenkönigspaar Oberon und Titania einen Abstecher in die Speyerer Innenstadt. Bei der Werkschau Talentschmiede stehen die Jugendlichen selbst im Mittelpunkt und die Besuchenden können einen Blick in die kreativen Werkstätten werfen – von Maskentheater, Improvisation, Gedichte bis hin zu Songs zeigt der kreative Nachwuchs sein Können.

Wie vielfältig das Kulturbeutel-Programm ist, zeigt sich ganz besonders auch in den letzten drei Tagen des Festivals: Neue Tänze und Choreographien aus dem Rhein-Neckar-Delta präsentiert das Tanztheater „New Dances From Our Moving Delta“. Die Gruppe GlasBlasSing bringt mit „Happy Hour“ Flaschen in allen Formen und Größen zum Klingen und Singen. Und schließlich begeistert der Europameister und amtierende Vizeweltmeister der Mentalmagie Yann Yuro mit einer faszinierenden Bühnenshow.

Das Kulturbeutel-Festival ist eine Veranstaltung der Stadt Speyer und wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz gefördert. Die Projektleitung hat das Kinder- und Jugendtheater Speyer mit dessen Leiter Matthias Folz.

Info

Details zu den Veranstaltungen sind unter www.speyer.de/kulturbeutel sowie der Website des Kinder- und Jugendtheaters unter www.theater-speyer.de zu finden.

Karten für alle Abend- und Familienvorstellungen sind bei der Tourist-Information der Stadt Speyer, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über das Online-Ticket-Portal www.reservix.de erhältlich.