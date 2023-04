Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sein 50. Berufsjubiläum feiert in diesem Jahr Christian Lucka, Inhaber des Dentallabors Lucka in der Anton-Dengler-Straße in Speyer-Süd. Dieses besteht seit 35 Jahren und kommt nach Ansicht des Gründers gut durch die Corona-Krise.

Er blicke sehr optimistisch in die Zukunft, betont der 65-jährige Christian Lucka, der sich als Perfektionist bezeichnet und mit seiner Tochter Kim eine Nachfolgerin an seiner Seite weiß,