Die Stadtverwaltung fordert dazu auf, Sanierungen an einer denkmalgeschützten Doppelhaushälfte im Oberkämmerer rückgängig zu machen. Es gab keine Baugenehmigung. Die Eigentümerin widerspricht.

Das Dach des Hauses wurde für eine Isolierung angehoben sowie neu gedeckt und die Fenster, die bisher mit Holzklappläden verschlossen wurden, haben nunmehr außen angebrachte Rollladenkästen erhalten. Diese und weitere Sanierungsmaßnahmen an einer Doppelhaushälfte in der Dr.-von-Hörmann-Straße, in der Nähe des Vincentius-Krankenhauses, beschäftigen nun den Stadtrechtsausschuss.

Die Besitzerin hat für die Arbeiten laut Stadt keine Baugenehmigung beantragt. Das Gebäude aus den 1920er-Jahren steht aber unter Denkmalschutz. Die Stadt Speyer fordert nun zur Beseitigung der aus ihrer Sicht Unrechtmäßigkeiten im Sinne des Denkmalschutzes auf. Der Rechtsanwalt der im Ausland lebenden Frau hat dagegen Widerspruch eingelegt.

Teilweise konnte man sich einigen

Einigen konnten sich die Parteien inzwischen in Sachen Außenverputz, der neu angebracht worden war, und bei der Farbgebung der Garagentore. Uneinigkeit besteht hingegen weiter bei den eingangs erwähnten Änderungen sowie bei der Umgrenzung des Gebäudes. Die niedrige Mauer mit Lattenzaunteilen soll durch einen durchgehenden Metallzaun ersetzt werden.

Das größte Denkmalschutzproblem stellen die auf dem Dach verwendeten, glänzenden Ziegeln dar. Der Anwalt der Eigentümerin erklärte hierzu die Absicht seiner Mandantin, Sonnenkollektoren auf dem Dach anzubringen. Diese würden dann die Ziegeln verdecken. Eine Entscheidung in diesem Fall hat die Stadt bislang noch nicht bekanntgegeben.