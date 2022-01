Der Arbeitskreis Asyl wird in Speyer fehlen. Er hat kritisch auf die Eingliederung von Geflüchteten geschaut.

Einen Verein dann aufzulösen, wenn sein Zweck erfüllt ist, ist ein eher seltener und mutiger Schritt. Er sollte Nachahmer finden. Aber ist in diesem Fall der Zweck wirklich erfüllt? Die Mitglieder haben sich eingemischt, wenn es mit der Integration nicht vorwärts ging, sie haben Lösungen gefunden, zielorientiert gearbeitet und damit einen wichtigen Beitrag für die Demokratie geleistet. Ihr Finger lag in den Wunden, die Bürokratie und Gremien nicht oder zu spät gesehen haben. Der Vorsitzende ist mit seiner Kritik in Speyer nicht immer auf offene Ohren gestoßen.

Der Arbeitskreis Asyl gibt den Staffelstab nun an die zuständigen Gremien weiter. Bleibt zu hoffen, dass sie ihn aufnehmen.