Den drei jungen Dom-Uhus, die wohl Mitte März geschlüpft sind, geht es „sehr gut“. Das teilte der Greifvogelexperte des Bistums, Sven Ofer, auf Anfrage mit. Die Jungtiere zögen gerade ihre Runden über der Stadt. Wie weit sich ihr Radius erstreckt, kann Ofer jedoch nicht sagen. „Das ist bei jeder Brut anders.“ In der Vergangenheit waren Jungtiere auch im Feuerbachpark und an der Gedächtniskirche zu sehen. „Wo diese Jungtiere jetzt hinfliegen, bleibt abzuwarten“, so Ofer. Der Experte rechnet damit, dass sich die Jungtiere Ende August oder Anfang September ihr eigenes Zuhause suchen werden und sich die Speyerer dann möglicherweise von den liebgewonnenen Jungtieren verabschieden müssen. Vor zwei Jahren waren in einem Turm der Kathedrale bereits drei Dom-Uhus zur Welt gekommen. Einer davon hatte es sich mit einer Partnerin in der Mannheimer Konkordienkirche gemütlich gemacht und eine Familie gegründet. Ein zweites Tier war bei Mainz an den Bahngleisen ums Leben gekommen. Von dem dritten Vogel ist nichts bekannt. Anfang Mai 2021 wurde dann bekannt, dass das Elternpaar erneut ein Nest im Dom gebaut hat. Doch der ausgesuchte Platz war wohl schlecht gewählt, vermutlich hineinströmendes Regenwasser hatte die Elterntiere von der Brut abgebracht. Die drei Eier waren kalt, der Nachwuchs verloren.