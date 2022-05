Am Berzelhof in der Tränkgasse 1a ist am 1. Mai ein neues Konzept an den Start gegangen. Der Blumenladen ist in den kleineren Teil des Gebäudes umgezogen; der größere Teil wird jetzt von der neuen „Berzelhof Weinlounge“ bespielt.

Hinter der neuen GmbH steht der Speyerer Unternehmer Jan Kubat (29). Er ist Inhaber und Geschäftsführer, hat zu Beginn vier Mitarbeiter und will noch wachsen. Gute Weine – vor allem des ebenfalls von ihm geführten Weinguts Weegmüller in Neustadt-Haardt und „High-End-Bordeaux-Weine“ – sollen zu Öffnungszeiten montags, donnerstags und freitags ab 14 Uhr und an Wochenenden ab 11 Uhr bis spätabends ausgeschenkt und verkauft werden. Dazu komme Bistroküche unter anderem mit Flammkuchen.

Ziel sei es, Speyerern und Gästen einen „Lieblingsort“ zu bieten, so das neue Unternehmen in seiner Eigendarstellung. „Der Standort mit dem Innenhof ist super und total bekannt, ich bin 100 Prozent von ihm überzeugt“, sagt Kubat. Das Konzept weiche vom bisherigen ab, das eine Kombination von Blumenladen und Café war. Der Blumenladen von Alexandra Remus bleibe im Berzelhof aber in kleinerer Form erhalten.

Blumenladen bleibt

Remus hatte das historische Gebäudeensemble 2015 von der Stadt erworben, nachdem sie in einer Konzeptausschreibung zum Zug gekommen war, die unter anderem eine kulturelle und kunsthandwerkliche Nutzung gefordert hatte. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat es zuletzt auch einen Eigentümerwechsel gegeben. Sowohl Remus als auch die Weinlounge sind nun Mieter. Das ursprünglich bäuerliche Anwesen stammt aus dem 18. Jahrhundert und war bis vor gut zehn Jahren von Mitgliedern der Familie Berzel als Flohmarkt betrieben worden.

Der neue Geschäftsführer Kubat ist in der Weinbranche kein Unbekannter. Er steht unter anderem auch hinter dem Weingut Weegmüller und dem Premiumweinhandel Vinox79 in der Schwerdstraße in Speyer. Die Firmen seien voneinander getrennt, die neue Weinlounge sehe er aber als Schnittstelle, an der auch die anderen Marken bekannter gemacht werden könnten.