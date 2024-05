Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf den Parkplätzen vor der Stadthalle sind am Freitagabend rund 350 Menschen dem Aufruf zweier Bündnisse gefolgt, gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD in der Halle zu protestieren. Redner sprachen eindeutige Warnungen aus – aber richteten auch Appelle an die Anwesenden.

Das Wetter wollte nicht so recht mitspielen am Freitagabend: Es regnete kräftig, doch rund um die Stadthalle war trotzdem einiges los. Drinnen hatte die AfD zu einer Europawahlkampf-Veranstaltung