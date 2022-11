Am Samstag wird der Domplatz zwischen 11 und 16 Uhr aufgrund der angekündigten AfD-Kundgebung sowie einer Gegenveranstaltung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch die Kirchen melden sich dazu zu Wort.

Der Stadtverwaltung zufolge ist eine Zufahrt auf den Domplatz, auch von der Altstadt/Suhlbrudergasse, im genannten Zeitraum nicht möglich. Der Verkehr werde über die Tränkgasse und den unteren Domparkplatz abgeleitet. Fahrzeuge, die von der Industriestraße kommen, werden über die Pfaffengasse geleitet. Von der Sperrung betroffen sind auch die Parkflächen in der Schulbrudergasse, die von 8 bis 18 Uhr nicht zugänglich sein werden. Die Einbahnstraßenregelung Große Himmelsgasse wird für die Dauer der Domplatz-Sperrung zwischen Pfaugasse und Dom aufgehoben.

Kirchen rufen zur Gegenkundgebung auf

Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Bischof Karl-Heinz Wiesemann haben in einer gemeinsamen Stellungnahme dazu aufgerufen, sich der Gegenkundgebung des Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage Speyer anzuschließen. Unter anderem sind die Dompfarrei und die Gesamtkirchengemeinde Speyer Teil dieses Bündnisses. Diese Gegendemonstration startet am Samstag um 11.30 Uhr am Domplatz unter dem Motto „Gegen Populismus und heiße Luft von rechts – Mit Vernunft und Solidarität durch die Krise“. Die Kundgebung der AfD, zu der unter anderem deren Bundessprecher Tino Chrupalla angekündigt ist, beginnt um 12 Uhr. „Für mich wie für eine große Mehrheit der Speyrer ist es unerträglich, wenn im Schatten der Domtürme Stimmen laut werden, die jene Werte eines friedlichen und geeinten Europa mit Füßen treten, für die unser Dom ein unvergleichliches Symbol ist“, kommentiert Wiesemann die angekündigte AfD-Kundgebung. Wüst stellt heraus: „Wer zusätzlich Ängste schürt, um sie politisch auszunutzen, hilft niemandem weiter.“