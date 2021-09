Anlässlich der Konzertabsage im Paradiesgarten durch die Beschwerde einzelner Anwohner rufen Kulturschaffende und Kulturinteressierte unter dem Namen „Speyer Kultur United“ zu einem Demonstrationszug am Samstag, 11. September, von von 15 bis 17 Uhr durch die Innenstadt in Speyer auf. Treffpunkt ist am Altpörtel um 15 Uhr. Die Route: Altpörtel - Maximilianstraße - Alte Münze - Salzgasse - Fischmarkt - Holzmarkt (Abschluss).

Unter dem Motto „Vertreibung aus dem Paradies – Für Kultur und Nachtleben“ setzen sie sich für kulturelle Vielfalt ein, die auch im öffentlichen Raum und mitten unter uns stattfinden muss. Sie fürchten, dass wenn einzelne Anwohner die Absage von Musikkonzerten und anderen kulturelle Veranstaltungen bewirken können, Kunst und Kultur vielleicht sogar zum Schweigen gebracht werden kann. Gerade nach der pandemiebedingten Stille der vergangenen eineinhalb Jahre ist es umso wichtiger, das Kulturveranstaltungen wieder stattfinden können und die vielfältige Speyrer Kulturszene die Möglichkeit hat, wieder aufzuleben.

Neben einer All-Star-Speyer-Marching-Demo-Band wird es auch Redebeiträge geben. Während der Demo besteht Maskenpflicht und es ist auf die Niesetikette und das Einhalten der Abstände zu achten.

