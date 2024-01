Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer meldet sich mit einer Stellungnahme zur RHEINPFALZ-Berichterstattung 100 Jahre nach dem Separatisten-Attentat in Speyer zu Wort. Sie irritiere das Orga-Team des Bündnisses.

Das Bündnis ist nicht einverstanden damit, wie Familienangehörige von Attentäter Ferdinand Wiesmann in dem Artikel zu Wort kommen. Wiesmann hatte am 9. Januar 1924 zu einem Kommando gehört, das im „Wittelsbacher Hof“ in Speyer den Präsidenten der sogenannten Autonomen Pfalz, Franz Josef Heinz, getötet hatte. Er starb dabei ebenfalls. Eine Zeit lang waren die Beteiligten dafür verehrt worden; inzwischen werden sie von der Stadt als Akteure „eines gezielten Mordanschlages von Rechtsextremisten“ gesehen.

Diese Formulierung soll in Kürze auf dem Denkmal auf dem Speyerer Friedhof ergänzt werden, das 1932 für die Attentäter errichtet wurde. Kritik am Text von zwei Nachfahren Wiesmanns, über die die RHEINPFALZ am 9. Januar berichtet hatte, weist das Bündnis zurück. Ihre Erinnerung an den Vorfahren sei eine „Privatangelegenheit“. Die Berichterstattung sei aus seiner Sicht „unreflektiert“. Die Gruppe hätte sich gewünscht, dass in dem Artikel ein Vertreter des Stadtarchivs als „unabhängige Stimme zur Einordnung der historischen Geschehnisse“ zitiert worden wäre. Die Erläuterung am Denkmal wird gelobt; das Bündnis sieht dieses als „Mahnmal, das uns daran erinnert, wie kostbar und verletzlich unsere Demokratie ist“.