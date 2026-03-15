Rund 150 Speyerer haben am Samstag vor dem Dom für Demokratie und Zusammenhalt demonstriert. Die Veranstalter hatten mehr Teilnehmer erwartet, geben sich aber kämpferisch.

„Ernüchternd, aber leider typisch.“ Wolfgang, der mit Frau Elisabeth gekommen ist, hält mit der Kritik an seinen weggebliebenen Mitbürgern nicht hinter dem Berg. Sie hingegen habe die Kundgebung, die das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage organisierte, dennoch ermutigt, betont Elisabeth. Besonders hebt sie hervor, dass alle demokratischen Parteien ein Zeichen für die Demokratie gesetzt hätten. Auch Freundin Claudia ist von der Veranstaltung angetan. Über Parteiinteressen hinweg hätten am Dom eine Woche vor der Landtagswahl Demokraten zusammengestanden, beschreibt sie ihre Freude über die Einigkeit der Politiker, von denen (fast) kein Redner seine Mikrofon-Zeit für sich und seine Partei „ausgeschlachtet“ habe.

Viele Teilnehmer loben die musikalischen Einlagen zum Mitsingen, die die „Demo-Band“ um Hering Cerin bietet. „Give Peace a Chance“ oder „Wehrt Euch“ klingt es vielstimmig zwischen Dom und Bischofssitz. DGB-Regionsgeschäftsführer Rüdiger Stein ist unter den Demonstranten, deren Anzahl die Polizei mit rund 150 angibt. Ihm sei es wichtig, auch die Gewerkschaften mit seinem Statement für Vielfalt zu unterstützen, erläutert Stein auf Nachfrage, warum er in die Domstadt gefahren ist.

Einig gegen die AfD

Unter dem Motto „Demokratie und Zusammenhalt. Gemeinsam & Vielfältig“ wird geredet, musiziert und gesungen. Auch Andreas stellt sich fast zwei Stunden lang gegen rechte Gesinnung und Einflüsse. „Mir gefällt alles hier, nur das Wetter nicht“, sagt der Demonstrant und lacht, nachdem er gemeinsam mit den anderen die Europa-Hymne gesungen hat.

„Liberté, Égalité, Fuck AfD“, hat eine Teilnehmerin auf ihr Plakat geschrieben. Dieser im Speyerer Stadtrat vertretenen Partei sprachen alle Redner den Willen zur Demokratie ab. Für deren Erhalt fanden sie eindringliche Worte und Appelle an die Teilnehmer, die Landtagswahl am kommenden Sonntag, 23. März, nicht zu versäumen.

Für eine »offene Gesellschaft«: Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) spricht am Samstag vor den Teilnehmern der Kundgebung. Foto: Klaus Landry

400 Demonstranten hatte das Bündnis erwartet. Diejenigen indes, die da sind, sind mit vollen Herzen dabei. Das betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in ihrem Grußwort. Speyer habe „kein problematisches Stadtbild“, es bilde vielmehr die „Realität einer offenen Gesellschaft“ ab, ruft sie den Zuhörern zu. Die Politiker fordert die OB auf, Gesellschaft durch politisches Handeln sowie einen fairen und wertschätzenden Umgang miteinander zu gestalten. „Speyer ist eine Stadt, in der demokratische Werte niemals zur Verhandlungsmasse werden“, sagt Seiler.

Für Vielfalt eintreten

Zuversicht gibt Bürgermeister Alexander Schubert (CDU) den Demonstranten mit auf den Weg, Jana Dreyer (Grüne) beschreibt Demokratie als „anstrengend und mitunter furchtbar nervig“. Dennoch stehe sie bedingungslos dafür ein. „Wir werden Euch entschlossen entgegentreten“, kündigt sie Widerstand gegen die politische Rechte an.

Ruhige Lage: Die Polizei spricht von einem störungsfreien Ablauf der Veranstaltung. Foto: Klaus Landry

Darin stimmt Dreyer mit allen Rednern überein. Mike Oehlmann (FDP) will „klare Kante zeigen“, für Rosemarie Keller-Mehlem (UfS) gibt es keine Rechtfertigung, „eine Partei zu wählen, die Menschenwürde mit Füßen tritt“, für Maria Franz (SWG) ist „Nichtwählen keine Option“. Marlene Gottwald (SPD) wird sich nicht einschüchtern lassen, für Christian Richter (Linke) gehört zur Demokratie, „dass Menschen sich einmischen“. „Unsere Hoffnung ist stärker als laute Stimmen von rechts“, ist er überzeugt. Er appelliert an die Nächstenliebe, die es auch in der Politik zu beherzigen gelte. Laut Polizei ist die Demo „ruhig und störungsfrei“ verlaufen.