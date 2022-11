Delta Brass: Spielt in Boßweiler.

Für den zweiten Advent haben die Veranstalter der Reihe „Sonntags um fünf“ aus Boßweiler ein festliches Konzert des Ensembles Delta Brass aus Mannheim geplant. Am Sonntag, 4. Dezember, ist um 17 Uhr Beginn in der Kirche Sankt Oswald in Quirnheim/Boßweiler.Neben dem Spiel des virtuosen Blechbläserquintetts erklingen auch Adventslieder. Dafür wird erstmals in der Reihe die Orgel von Sankt Oswald zu hören sein, gespielt von Barbara Baun aus Kirchheim. Das Publikum ist zum Mitsingen eingeladen.

Das Blechbläserquintett Delta Brass wurde 21 gegründet. Die befreundeten Musiker kennen sich aus ihrer Studienzeit in Mannheim an der Musikhochschule sowie von Auftritten mit Orchestern und Ensembles in der Region und darüber hinaus.

Sie ver eint die Lust und die Freude an der Kammermusik für ihre Instrumente, die neben einer Fülle von Bearbeitungen von Werken der Renaissance bis zur Gegenwart auch ein großes Repertoire an Originalliteratur bietet. So vereint das Programm des Blechbläserquintetts opulente und festliche Werke, jazzige und heitere Stücke, aber auch sanfte Musik aus fünf Jahrhunderten in dem für ein solches Ensemble typischen Klang aus zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.