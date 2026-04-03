Osterdeko mal anders: In Speyerer Geschäften gibt es dazu kreative Ideen und passende Artikel. Dazu gehört auch ein beliebtes Pfälzer Accessoire – etwas zweckentfremdet.

In Speyer ist es noch nicht zu spät für letzte Ostereinkäufe. Wer dafür keine Zeit hat, kann sein Zuhause mit wenigen Handgriffen und wenig Material trotzdem passend zu den Feiertagen dekorieren. Wie das einfach geht, wissen Speyerer Einzelhändler. Dabei gilt für manche: Weniger ist mehr. Andere mögen es bunt und verspielt. Für die richtigen Pfalz-Fans hat ein Speyerer Laden ganz spezielle Deko-Ideen.

Ostern in Schwaz-Weiß

Für ihr Geschäft „Raumcult“ suchen die Inhaber Christina und Thomas Stöck nach dem Besonderen. Sie verkaufen Wohnaccessoires und -textilien und möchten dabei weg vom „typischen“ Ostersortiment. Zu Ostern gibt es bei dem Ehepaar deshalb eine Serie in Schwarz-Weiß. Dazu gehören zum Beispiel Hasen im schwarzen Frack. Für die „Spätentschlossenen“ öffnet das Paar den Laden am Postplatz am Karsamstag länger: bis 18 Uhr.

Christina Stöck empfiehlt den weniger erfahrenen Dekorateuren: eine schöne Tischdecke oder ein Läufer mit Oster-Muster, zwei Hasen-Figuren in die Mitte des Tisches stellen, ein paar Blumen. „Weniger ist mehr“, sagt Stöck. Mit wenigen stylishen Objekten könne ein besonderes und ausgefallenes Bild entstehen. Dafür hat das Paar auch buntere Hasen in verschiedenen Größen im Sortiment. Bei denjenigen, die über Tisch-Dekoration hinaus gehen, seien Kissen mit Hasen-Aufdruck sehr beliebt, sagt sie.

Hasen im Schwarz-Weiß-Look kommen im Geschäft „Raumcult“ gut an. Foto: Rebekka Langhans Tipp von Christina Stöck: Zwei ausgefallene Hasen, ein paar Blumen und fertig ist die Osterdekoration. Foto: Rebekka Langhans Bei den „Raumcult“-Kunden beliebt: Kissen mit Hasen-Aufdruck. Foto: Alexander Volk „Weniger ist mehr“: Günter Derwaritsch verkauft handgemachte Holzfiguren, die für sich stehen. Foto: Rebekka Langhans In der hauseigenen Schreinerei werden auch Deko-Objekte für den Frühling geschaffen. Foto: Rebekka Langhans Handgemachtes Osterschaf in Günter Derwaritschs Möbelmanufaktur. Foto: Rebekka Langhans Alles in lila: Osterkranz mit Hase und Dubbegläsern in der „Pfälzer Heimat“. Foto: Rebekka Langhans Für den ausgefallenen Geschmack: goldene Dubbegläser und funkelnde Ostereier. Foto: Rebekka Langhans Foto 1 von 8

Handgemachte Holzfiguren

In Günter Derwaritschs Möbelmanufaktur „Günter D.“ in der Gilgenstraße gibt es auch passend zu Ostern Handgemachtes. Zum Laden gehört eine Schreinerei, in der er Holzfiguren kreiert. Darunter sind Hasen, Blumen, Schmetterlinge, Osterschafe – die passen nicht nur zum Auferstehungsfest, sondern auch zum Frühling, betont Derwaritsch. Er setzt auf einzelne, wirkungsvolle Objekte. Auch seine Devise ist: „Weniger ist mehr“. Die Figuren können mit Blumenvasen, Windlichtern, Moos oder Ostereiern arrangiert werden, sagt er. Dazu könne das ladeneigene Nähatelier passende Textilien wie eine Tischdecke fertigen. Dafür brauche es jedoch mehr Planungszeit. Festliches Geschirr bekommen in der Manufaktur auch die spontanen Kunden.

Dubbeglas als Dekoration

Bunt und ausgefallen: So sieht es im Laden von Pia Hartinger aus. In der „Pfälzer Heimat“ in der Roßmarktstraße stehen überall Dubbegläser in vielen Farben und Größen. Es gibt sie als Becher, als Neonlicht, als Schlüsselanhänger – und in der Osterdekoration. Hartinger hat Osterkränze aufgestellt: Gestelle, die individuell dekoriert und auch zu anderen Anlässen genutzt werden können. Darauf platziert Hartinger violette oder goldene Becher im Dubbeglas-Look. Dazwischen: ein violetter Hase in Samt oder Hase und Osterei im Stil von Discokugeln. „Die Dubbegläser kann man auch als Vase benutzen“, sagt Hartinger. Ein paar Tulpen rein, fertig ist die Tischdekoration. Sie empfiehlt die Becher auch als Geschenkverpackung: Man könne sie mit Schokolade oder Socken mit Dom-Stickerei füllen und in etwas Folie verpacken: ein Ostergeschenk für echte Pfalz-Fans.